Israele ha dato un ordine chiaro: Medici Senza Frontiere deve lasciare Gaza entro il 28 febbraio. La decisione sospende tutte le attività umanitarie dell’organizzazione nel territorio, lasciando senza assistenza i molti civili che ne hanno bisogno. La situazione si fa ancora più tesa, mentre l’evacuazione si avvicina e le operazioni sul campo si fermano bruscamente.

Israele ha ordinato il ritiro immediato di Medici Senza Frontiere (Msf) dalla Striscia di Gaza entro il 28 febbraio, sospendendo in modo definitivo le operazioni umanitarie dell’organizzazione nel territorio. L’ordine, comunicato dal governo israeliano, non è stato accompagnato da una motivazione ufficiale, ma si inserisce in un contesto di crescente tensione tra le forze armate israeliane e le organizzazioni internazionali presenti nella zona. La decisione interrompe un’attività che, negli ultimi mesi, aveva visto Msf impegnata in interventi critici per il soccorso medico in un’area colpita da gravi carenze di acqua, cibo, energia e servizi sanitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Israele ordina il ritiro immediato di Medici Senza Frontiere da Gaza entro il 28, sospendendo operazioni umanitarie.

Approfondimenti su Medici Senza Frontiere

Dal 1° gennaio 2026, 37 organizzazioni non governative, tra cui anche Medici senza Frontiere, saranno vietate dall’operare nella Striscia di Gaza.

A partire dal 1° gennaio 2026, Israele sospenderà le attività di oltre venti organizzazioni umanitarie nella Striscia di Gaza, tra cui Medici Senza Frontiere.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Medici Senza Frontiere: A Gaza sentiamo ancora le bombe

Ultime notizie su Medici Senza Frontiere

Argomenti discussi: Netanyahu, accettiamo la riapertura di Rafah con pieno controllo di Israele.

Israele taglia i legami con tre organismi internazionali dopo il ritiro degli Stati UnitiLa scorsa settimana, Donald Trump ha firmato un memorandum che ordina il ritiro degli Stati Uniti da 66 organizzazioni e trattati internazionali in quanto non servono più gli interessi americani. Te ... msn.com

Israele: Completato il ritiro da Gaza. Cessate il fuoco in vigore. Netanyahu: Se Hamas non rispetta il piano sarà guerraRoma, 10 ottobre 2025 – Il governo di Israele ha approvato l’accordo per la restituzione degli ostaggi e lo scambio di prigionieri. In quel momento è scattato il cessate il fuoco nella Striscia. Alle ... quotidiano.net

ISRAELE CONTINUA A SFOLLARE I PALESTINESI IN CISGIORDANIA Israele ha ordinato a 32 famiglie palestinesi di lasciare le proprie case a Gerusalemme Est, rilanciando il piano di colonizzazione della Palestina. L’ordine andrebbe a favore del gruppo di - facebook.com facebook

Il governo israeliano ha approvato l'ordine di bloccare per altri 90 giorni l’accesso ai siti web e ai canali YouTube di Al Jazeera, con sede in Qatar, e dell’emittente libanese Al Mayadeen, sia in Israele sia nei Territori palestinesi occupati. La decisione è stata m x.com