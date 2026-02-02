Gli orsi polari delle Isole Svalbard stanno diventando più robusti, nonostante la perdita di ghiaccio marino. Con il ritiro dei ghiacci, cambiano dieta e si adattano, ma questa non è una buona notizia. Gli esperti avvertono che questa evoluzione potrebbe creare nuovi problemi per l’ecosistema.

Gli orsi polari delle isole Svalbard, in Norvegia, stanno paradossalmente meglio di quanto ci si aspetterebbe in un’epoca di drammatica riduzione del ghiaccio marino artico. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports dall’Istituto polare norvegese, le condizioni fisiche di questi predatori sono addirittura migliorate negli ultimi decenni, nonostante trascorrano molto più tempo sulla terraferma rispetto al passato. La ricerca, guidata da Jon Aars, ha analizzato 1.188 misurazioni corporee di 770 esemplari adulti catturati tra il 1992 e il 2019. Gli scienziati hanno confrontato le variazioni dell’indice di composizione corporea, un indicatore delle riserve di grasso e delle condizioni fisiche, con il numero di giorni senza ghiaccio nella regione del Mare di Barents nell’arco di 27 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Isole Svalbard (Norvegia): col ritiro dei ghiacci gli orsi polari cambiano dieta e sono più robusti. Ecco perché non è una buona notizia

Gli orsi polari delle Svalbard stanno resistendo, almeno per ora.

Gli orsi polari della Groenlandia stanno modificando l'attività dei loro geni per adattarsi a temperature più elevate.

