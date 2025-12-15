Gli orsi polari della Groenlandia stanno modificando l’attività dei loro geni per adattarsi a temperature più elevate. Tuttavia, questo cambiamento genetico potrebbe indicare uno stress crescente a causa del riscaldamento globale, sollevando interrogativi sulla loro capacità di sopravvivenza in un clima che cambia rapidamente.

Un nuovo studio rivela che alcuni orsi polari della Groenlandia stanno modificando l’attività dei loro geni per adattarsi al caldo, un segnale di stress causato dal surriscaldamento globale e dal clima che cambia. Fanpage.it

L'ISOLA dove VIVONO più ORSI POLARI che PERSONE - thepillow

Gli orsi polari si stanno adattando a un clima sempre più caldo, ma non è per forza una buona notizia - Un nuovo studio rivela che alcuni orsi polari della Groenlandia stanno modificando l’attività dei loro geni per adattarsi al caldo, un segnale di stress ... fanpage.it