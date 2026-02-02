Iscrizioni studenti con disabilità 2026 27 | la documentazione richiesta per completare la domanda

Le scuole italiane hanno aperto le iscrizioni per il prossimo anno scolastico e gli studenti con disabilità devono presentare la documentazione entro il 14 febbraio alle ore 20. Chi vuole iscriversi deve preparare i documenti richiesti e consegnarli entro quella scadenza, senza ritardi. La procedura è online e si svolge in modo semplice, ma è importante rispettare i tempi per assicurarsi un posto.

C’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio per presentare la domanda di iscrizione all’anno scolastico 20262027. La procedura si svolge online attraverso la piattaforma Unica, con l’eccezione della scuola dell’infanzia, per la quale resta valida la modalità cartacea. Per inoltrare la domanda è necessario entrare con il profilo “Genitore”. Dal menu principale si seleziona Servizi e quindi Gestione iscrizioni. Chi è già in possesso di un account ma non ha il profilo genitore attivo riceverà un messaggio in homepage con le indicazioni per procedere alla modifica prima dell’invio della domanda. Il profilo di funzionamento, previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Iscrizioni Studenti

Le iscrizioni scolastiche per l’anno 202627 aperte dal 13 gennaio, con modalità online su Unica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Iscrizioni Studenti

Argomenti discussi: Oltre 1,3 milioni di studenti al bivio delle iscrizioni: inclusione scolastica ancora a ostacoli; Studenti con disabilità ancora, spesso, in aule separate (e senza che le famiglie lo sappiano); Scuole superiori e disabilità, cosa cambia con le iscrizioni: servizi, assistenza e trasporti nel Torinese; CITTA’ METROPOLITANA – Disabilità e famiglie, il piano delle scuole superiori.

Iscrizioni alunni e studenti disabili anno scolastico 2025/2026: istruzioniIl MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) ha posticipato le date per l'invio delle domande per l'iscrizione all'anno scolastico 2025/2026 tramite la nuova Piattaforma Unica online. C’è tempo ... disabili.com

Scuola e disabilità: una guida per orientarsi tra diritti e percorsiLa cooperativa sociale Il Balzo ha raccolto norme, strumenti e consigli pratici in un unico volume pensato per le famiglie: «Conoscere i diritti delle studentesse e degli studenti con disabilità è il ... startupitalia.eu

ATTENZIONE FUTURI STUDENTI E GENITORI! Le iscrizioni all’ITIS “Alessandro Volta” di Napoli sono ufficialmente aperte! Tutto il personale è a vostra disposizione per accompagnarvi in ogni fase della domanda: dall’iscrizione online ai chiarimenti sugli indir - facebook.com facebook