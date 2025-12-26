Iscrizioni primaria 2026 27 | quando è possibile il trattenimento alla scuola dell’infanzia per alunni con disabilità quale documentazione serve Chiarimenti

L’ Ufficio scolastico territoriale di Bologna è intervenuto con una nota di chiarimento in merito ai trattenimenti alla scuola dell’infanzia in occasione delle iscrizioni alla classe prima della scuola primaria per l’anno scolastico 20262027, con particolare riferimento agli alunni certificati ai sensi della legge 1041992. L'articolo Iscrizioni primaria 202627: quando è possibile il trattenimento alla scuola dell’infanzia per alunni con disabilità, quale documentazione serve. Chiarimenti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

