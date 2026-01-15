Iscrizioni a scuola 2026 27 | genitori separati e alunni con disabilità la guida rapida
Le iscrizioni scolastiche per l’anno 2026/27 aperte dal 13 gennaio, con modalità online su Unica. Per i genitori separati, è fondamentale la scelta condivisa, anche se la domanda viene presentata e firmata da uno solo. Questa guida fornisce informazioni essenziali per le famiglie con alunni con disabilità e genitori separati, chiarendo procedure e requisiti per una corretta iscrizione.
Dal 13 gennaio iscrizioni su Unica: per i genitori separati serve sempre la scelta condivisa, anche se la domanda la inserisce e firma uno solo. Per gli alunni con disabilità la procedura online va obbligatoriamente completata consegnando la certificazione ASL direttamente alla segreteria della scuola. L'articolo Iscrizioni a scuola 202627: genitori separati e alunni con disabilità, la guida rapida . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
