I carabinieri di Ischia e Procida hanno intensificato i controlli nelle ultime ore. Durante le operazioni, hanno scoperto un uomo che tentava di usare una carta di identità falsa e un altro che aveva cambiato idea all’ultimo minuto sulla decisione di affittare una casa. Tra bagagli, turisti e coltelli, le forze dell’ordine hanno anche gestito trattative saltate e situazioni di irregolarità. La vigilanza resta alta per garantire la sicurezza dell’isola.

Tempo di lettura: 2 minuti Bagagli, turisti, coltelli, trattative saltate e anche furbetti del documento. Questa è la sintesi dei controlli effettuati nei porti di Ischia e Procida da parte dei Carabinieri. Negli ultimi giorni i militari coordinati dal capitano Giuseppe Giangrande hanno denunciato un 47enne albanese, in evidente stato di agitazione psicofisica per aver assunto droga, e che brandiva un coltello. L’uomo si era introdotto nell’appartamento di una donna di Forio dove era stato poco prima, fingendo di volerlo prendere in fitto. La proprietaria si era poi accorta della intrusione e aveva avvisato gli uomini dell’Arma, che lo hanno bloccato e sottoposto a denuncia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli dei carabinieri a Ischia e Procida: dal furbetto della carta di identità all’uomo che cambia idea sul prendere casa

