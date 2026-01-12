Proteste in Iran Teheran ammette | Aperti canali di comunicazione con gli Usa

Il governo iraniano ha annunciato l’apertura di un canale di comunicazione con gli Stati Uniti, confermando la possibilità di dialogo tra le parti. Il portavoce del ministero degli Esteri ha precisato che, nonostante le tensioni, sono stati stabiliti contatti tra Abbas Araghchi e l'inviato speciale statunitense. Questa apertura rappresenta un passo importante in un contesto di relazioni diplomatiche spesso caratterizzate da ostilità e incomprensioni.

Smentendo ogni chiusura totale del dialogo nonostante le tensioni, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha affermato che «è stato aperto» un « canale di comunicazione » tra Abbas Araghchi, capo della diplomazia di Teheran, e «l’ inviato speciale del presidente degli Stati Uniti ». Nella notte Donald Trump aveva dato notizia della richiesta di negoziazione da parte dell’Iran e di un incontro in preparazione, dopo le minacce Usa di un intervento militare in caso di prosecuzione della repressione violenta delle proteste contro il regime degli ayatollah. Iran International scrive che l’inviato speciale di Trump è Steve Witkoff, il quale ha tenuto i canali aperti con Teheran anche in passato. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Proteste in Iran, Teheran ammette: «Aperti canali di comunicazione con gli Usa» Leggi anche: Iran: «Aperto un canale di comunicazione con gli Usa». Il piano per «uccidere Khamenei» e le proteste: «Oltre 500 morti» Leggi anche: Proteste in Iran, Teheran accusa: “Violenze scatenate da agenti terroristi Usa e Israele” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Iran, 10 giorni di protesta e 5 fattori per cui tutto potrebbe cambiare; Iran, la rivolta si intensifica: minacce e repressione; Iran, notte di proteste in tutto il Paese. La città di Mashhad sarebbe caduta in mano all’opposizione; Proteste in tutto l’Iran, decine di morti. Teheran: se attaccati Israele e basi Usa obiettivi legittimi. Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco - Manifestazioni a Teheran contro la Repubblica islamica, Internet bloccato da più di 70 ore (ANSA) ... ansa.it

Proteste Iran, bagno di sangue. Trump: “Leader hanno chiamato. Vogliono negoziare”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Proteste Iran, bagno di sangue. tg24.sky.it

Iran, ong: “Oltre 500 morti nelle proteste”. Trump: “Teheran vuole negoziare, si sta organizzando un incontro” - Il blocco di Internet a livello nazionale in Iran dura ormai da più di 84 ore, mentre continuano le proteste contro il regime scoppiate il 28 dicembre. ilfattoquotidiano.it

Proteste in Iran, auto rovesciate e fiamme davanti alla stazione di polizia ad Azna

In Iran le proteste contro il regime e la gestione della politica economica dilagano anche nelle moschee del Paese: nelle immagini l'attacco a quella di Abuzar a Teheran. Alcuni manifestanti entrano nel luogo di culto armati di spranghe e bastoni. La moschea x.com

in Mezz'ora. . In Iran continuano le proteste, mentre il regime le reprime nel sangue. Secondo l’ong Human Rights Activist News Agency, sono almeno 495 i morti confermati e oltre 10mila gli arresti. Secondo diverse testimonianze, le forze di sicurezza di Teher - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.