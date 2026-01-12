Proteste in Iran Teheran ammette | Aperti canali di comunicazione con gli Usa

Il governo iraniano ha annunciato l’apertura di un canale di comunicazione con gli Stati Uniti, confermando la possibilità di dialogo tra le parti. Il portavoce del ministero degli Esteri ha precisato che, nonostante le tensioni, sono stati stabiliti contatti tra Abbas Araghchi e l'inviato speciale statunitense. Questa apertura rappresenta un passo importante in un contesto di relazioni diplomatiche spesso caratterizzate da ostilità e incomprensioni.

Smentendo ogni chiusura totale del dialogo nonostante le tensioni, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha affermato che «è stato aperto» un « canale di comunicazione » tra Abbas Araghchi, capo della diplomazia di Teheran, e «l’ inviato speciale del presidente degli Stati Uniti ». Nella notte Donald Trump aveva dato notizia della richiesta di negoziazione da parte dell’Iran e di un incontro in preparazione, dopo le minacce Usa di un intervento militare in caso di prosecuzione della repressione violenta delle proteste contro il regime degli ayatollah. Iran International scrive che l’inviato speciale di Trump è Steve Witkoff, il quale ha tenuto i canali aperti con Teheran anche in passato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

