Miami Witkoff | Colloqui produttivi Mosca spegne gli entusiasmi sul vertice a tre Non c’è in preparazione alcun incontro con Usa e Ucraina

Non è in corso la preparazione di un incontro fra rappresentanti di Stati Uniti, Russia e Ucraina, ha precisato il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov. «Per il momento, nessuno parla seriamente di una iniziativa di questo tipo, che non è a mia conoscenza in corso di preparazione», ha aggiunto. Non solo per Ushakov le modifiche al piano di pace introdotte da Kiev e dall’Europa «stanno ritardando il raggiungimento degli accordi». «Sono più che certo che le disposizioni che gli europei stanno cercando di introdurre non miglioreranno di certo le possibilità di raggiungere una pace duratura», ha detto ai giornalisti. 🔗 Leggi su Open.online

