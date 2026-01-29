Iran Kallas | ‘inserire i pasdaran nella lista dei terroristi’

Bruxelles, i ministri degli Esteri dell’UE si preparano a decidere se inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella lista dei gruppi terroristici. La decisione arriva dopo le settimane di proteste e repressione nel paese, che hanno portato a un aumento delle tensioni tra l’Iran e l’Europa. La proposta, avanzata dal ministro degli Esteri Kallas, mira a mettere sotto embargo e sanzioni le forze che Tehran accusa di aver brutalmente soffocato le manifestazioni. La riunione dei ministri è in programma nei prossimi giorni, mentre cresce l’attenzione

BRUXELLES, 29 GEN – I ministri degli Esteri dell'Ue dovrebbero concordare di inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella "lista dei terroristi" dell'Unione, dopo la sanguinosa repressione delle proteste di massa. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue. "Se agisci come un terrorista, dovresti anche essere trattato come un terrorista", ha dichiarato ai giornalisti la diplomatica di alto rango Kaja Kallas prima della riunione dei ministri a Bruxelles. (ANSA-AFP).

