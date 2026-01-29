L’Unione Europea si prepara a inserire i Pasdaran nella lista dei gruppi terroristi. La decisione potrebbe arrivare già nelle prossime ore, mentre Donald Trump avverte di essere pronto ad attaccare l’Iran se Teheran non accetta di sedersi a un tavolo di negoziato. La tensione tra Stati Uniti e Iran cresce di giorno in giorno.

Donald Trump si è detto pronto ad attaccare l’Iran se il governo di Teheran non dovesse sedersi al tavolo delle trattative. “Il tempo stringe”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti che in un post su Truth ha ricordato l’operazione miliare che ha colpito diversi siti nucleari iraniani il 22 giugno scorso. Alle minacce del tycoon ha replicato il ministro degli Esteri di Teheran Abbas Araghchi: “Se spinti all’angolo, ci difenderemo e risponderemo come mai prima d’ora! “, ha ribadito. Intanto l’Unione europea si muove per adottare nuove sanzioni: “Mi aspetto anche che concorderemo sull’inserimento della Guardia Rivoluzionaria Iraniana nella lista dei terroristi”, ha detto l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas che ha trovato al momento il parere favorevole di Paesi come Spagna, Francia e Belgio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Pasdaran nella lista dei terroristi: Ue verso il sì – La diretta

Approfondimenti su Iran Pasdaran

L'Europa si avvicina a una decisione difficile.

L’Italia si trova al centro di una tensione diplomatica con l’Iran, dopo le dichiarazioni del ministro degli Esteri riguardo alle Guardie Rivoluzionarie.

Ultime notizie su Iran Pasdaran

Argomenti discussi: L'Iran convoca l'ambasciatore italiano dopo le dichiarazioni di Tajani sui Pasdaran; Iran, Tajani: pasdaran siano inclusi nella lista dei gruppi terroristi; Tajani sull’Iran: Giunta l’ora di inserire i pasdaran nella lista dei terroristi; Iran: Kallas, inserire i pasdaran nella lista dei terroristi.

