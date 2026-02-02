ipertensione arteriosa polmonare in arrivo in italia un farmaco innovativo

In Italia arriva un nuovo farmaco contro l’ipertensione arteriosa polmonare. L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato il rimborso di sotatercept, offrendo una nuova opzione ai pazienti adulti con questa malattia. La notizia riguarda le persone in classe funzionale II e III dell’Oms che sono già sotto una terapia triplice da almeno sei mesi.

C’è una novità rilevante sul fronte delle terapie contro l’ipertensione arteriosa polmonare. MSD Italia ha reso noto che Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera alla rimborsabilità di sotatercept per il trattamento dei pazienti adulti affetti dalla patologia, appartenenti alle classi funzionali II e III dell’Oms e già sottoposti da almeno sei mesi a una triplice terapia. Un passaggio che segna una svolta nell’approccio terapeutico a questa malattia rara e complessa. Il farmaco, inoltre, sarà prodotto in Italia: un aspetto sottolineato da Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di MSD Italia, che ha evidenziato il valore strategico e industriale dell’investimento sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

