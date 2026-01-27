Ipertensione arteriosa polmonare arriva in Italia il primo farmaco innovativo | ecco come agisce

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato il rimborsabile sotatercept, offrendo una nuova opzione terapeutica per i pazienti adulti con ipertensione arteriosa polmonare in trattamento da almeno sei mesi. Questo farmaco rappresenta un passo avanti nel trattamento di questa condizione, migliorando le possibilità di gestione e qualità della vita per i pazienti affetti.

Svolta innovativa dal punto di vista delle terapie per trattamento dell 'ipertensione arteriosa. MSD ha annunciato che l'Agenzia Italiana del Farmaco ( Aifa ) ha approvato la rimborsabilità di sotatercept per il trattamento dell' ipertensione arteriosa polmonare in pazienti adulti (di classe funzionale da II a III dell'Oms), già precedentemente trattati per almeno 6 mesi con triplice terapia. Il nuovo farmaco verrà prodotto in Italia, come ha annunciato da Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di MSD Italia. Si tratta di un farmaco biologico first in class di una innovativa categoria di medicinali, gli inibitori del segnale dell'attivina.

