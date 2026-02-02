Io e Maria De Filippi… Belen Rodriguez la verità dopo le uscite di Fabrizio Corona

Negli ultimi giorni, si è riacceso il gossip tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Fabrizio Corona ha fatto parlare di sé, raccontando dettagli sulla presunta lite tra le due donne durante l’ultima puntata di Falsissimo Il Prezzo del Successo. La vicenda tiene banco sui social e sui giornali, lasciando i fan in attesa di nuove risposte.

Negli ultimi giorni il racconto sul presunto rapporto incrinato tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi è tornato al centro del dibattito mediatico, alimentato dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona nell’ultimo episodio di Falsissimo Il Prezzo del Successo. Secondo questa versione, la frattura sarebbe nata dopo una richiesta di maggiore spazio a Tu Si Que Vales da parte della showgirl argentina, una richiesta che avrebbe incontrato un rifiuto e portato al mancato rinnovo del suo ruolo nel programma. Una ricostruzione suggestiva, che però appare sempre più lontana dalla realtà dei fatti. Già prima delle ultime polemiche, la stessa Rodriguez aveva raccontato una versione molto diversa.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Fabrizio Corona critica Maria De Filippi per aver influenzato la carriera di Belen Rodriguez, sottolineando come le decisioni di una conduttrice possano avere ripercussioni sul percorso professionale degli artisti.

Fabrizio Corona svela i retroscena della presunta lite tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

