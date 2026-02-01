Ecco la verità di Corona sulla presunta lite fra Belen Rodriguez e Maria De Filippi

Fabrizio Corona svela i retroscena della presunta lite tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi. Durante l’ultima puntata di Falsissimo, l’ex paparazzo ha fatto alcune dichiarazioni che fanno discutere. Corona ha parlato di tensioni tra le due donne, senza entrare troppo nei dettagli, ma lasciando intendere che qualcosa non va. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti fan e osservatori, curiosi di capire cosa ci sia veramente dietro le parole di Corona.

Secondo Fabrizio Corona durante l'ultima puntata di Falsissimo, tra le varie bombe lanciate, una pizzica forte Maria De Filippi (e una piccola parentesi su Belen e Mediaset). Tutto inizia durante Tu Sì Que Vales, dove sarebbero nati forti contrasti fra Maria De Filippi e Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti si sarebbe lamentata del suo ruolo, chiedendo più spazio nella trasmissione. La conduttrice però non avrebbe reagito bene e da lì ci sarebbero stati diversi dissapori che avrebbero portato Belen lontano dallo show. Corona ha quindi rivelato che Belen non avrebbe gradito la decisione di introdurre accanto a lei nel programma altri personaggi come Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni.

