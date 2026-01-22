Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a ESPN Mexico, durante la quale ha menzionato il suo vicino di casa, Luka Modric. Giménez ha sottolineato come il calciatore del Real Madrid gli abbia dato molti consigli e supporto, contribuendo alla sua crescita sia in campo che nella vita quotidiana. Le parole del giocatore offrono uno sguardo sulla relazione tra i due e sul ruolo di Modric come figura di riferimento per Giménez.

Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di 'ESPN Mexico'. Tra i vari temi discussi, il centravanti rossonero ha voluto raccontare anche un aneddoto legato a Luka Modric, suo compagno di squadra al Milan. Ecco, di seguito, le sue parole: "Modric è il mio vicino. Abbiamo condiviso momenti davvero belli perché parla spagnolo e, cosa ancora più importante, abita accanto", ha detto inizialmente, prima di raccontare l'aneddoto. Quindi, il 'Bebote' ha detto: "È venuto a casa mia, ha bussato alla porta e ha chiesto il lettino per i massaggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Gimenez: “Modri? è il mio vicino di casa, mi ha aiutato molto. Una volta…”

Milan, Tomori: “Mai stato meglio di ora. Allegri? Mi ha aiutato molto. Su Modric dico…”Fikayo Tomori, difensore del Milan dal 2021, ha rilasciato un’intervista alla BBC in cui ha condiviso il suo stato di forma attuale, sottolineando come Allegri lo abbia supportato molto nel suo percorso.

Leggi anche: Pinamonti ricorda i tempi all’Inter: «Icardi mi ospitava a casa sua. Mi ha aiutato molto nella crescita»

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Quando torna Gimenez? I tempi di recupero dell’attaccante del Milan; Allegri: 'Noi fortunati? È mancanza di rispetto'; Pronostico Milan-Lecce: analisi e probabili formazioni 18-01-2026 Serie A; Milan, senti Giménez: Caviglia a posto, preparatevi! Finora non ho reso, ma sento la fiducia del club.

Gimenez: Non ho ancora dimostrato chi sono e cosa so fare, ma il Milan ha fiducia in me. Modric grande leaderSantiago Gimenez, attualmente ai box dopo l'operazione alla caviglia dello scorso 18 dicembre, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN Mexico nella quale ha parlato prima di tutto del ... milannews.it

Gimenez esalta Modric: Grande giocatore e grande persona. Mi ha aiutato moltoNell'intervista rilasciata a ESPN Mexico, Santiago Gimenez, attualmente ai box dopo l'operazione alla caviglia dello scorso 18 dicembre, ha parlato anche di Luka Modric, suo compagno ... milannews.it

. @Santgimenez_ a @ESPNmx: "Il @acmilan si fida di me, mi difende dalle critiche e lo apprezzo. @lukamodric10 Vi racconto un aneddoto" - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gimenez #Modric x.com