Investite due donne anziane a Baganzola | una è in rianimazione

Grave incidente stradale nel pomeriggio, in strada Chiesa di Baganzola, dove un’auto ha investito due donne ultraottantenni che stavano camminando a piedi lungo la carreggiata. L’impatto è stato violento e le condizioni delle due anziane sono apparse subito molto serie. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasporto urgente in ospedale. Una delle due donne è stata ricoverata in rianimazione, mentre l’altra ha riportato ferite gravi. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.🔗 Leggi su Parmatoday.it

