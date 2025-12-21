Due anziane investite a Napoli | in passato altri episodi simili sulla stessa strada

Tempo di lettura: < 1 minuto In via Arenaccia, a Napoli, due anziane, mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali sono state investite da un auto. Sul posto sono intervenute due autoambulanze, ostacolate nel loro arrivo dal traffico, e i medici del 118 hanno provveduto ai primi soccorsi prima del trasporto in ospedale. Lo rende noto Enrico Cella, consigliere della IV municipalità di Napoli e residente in zona. “Non è la prima volta – denuncia che in questa “maledetta strada” ci sono incidenti, in precedenza anche mortali, e se non saranno attivati dei correttivi alla viabilità c’è il rischio di averne altri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

