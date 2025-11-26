Due donne di 74 e 75 anni sono state investite da un camion mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, sulla provinciale 233 all’incrocio con viale Primo Maggio a Garbagnate. Ad avere la peggio è stata la pensionata 74enne che è finita con la bici che portava a mano sotto il camion, è rimasta incastrata con gli arti inferiori e dopo le prime cure mediche è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza in prognosi riservata. L’incidente stradale è accaduto poco prima delle 15, proprio davanti all’Esselunga di Santa Maria Rossa. Le due, che portavano le loro biciclette a mano, stavano attraversando la Varesina all’altezza del sottopasso di via Kennedy, quando è arrivato un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due donne investite sulle strisce. Una rischia di perdere la gamba