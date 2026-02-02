Invaso in Val d’Enza boom di partecipazione al Dibattito pubblico | oltre 1.400 utenti e 47 osservazioni

Oltre 1.400 persone hanno partecipato al dibattito pubblico sull’invaso in Val d’Enza. Sono arrivate 47 osservazioni scritte e il sito web dedicato ha registrato più di 1.400 visite di utenti unici, con oltre 7.200 pagine viste e 556 documenti scaricati. Un interesse che dimostra come l’argomento tenga alta l’attenzione della comunità locale.

Dal 2 dicembre al 29 gennaio cittadini, enti, associazioni e istituzioni hanno contribuito al confronto sul nuovo invaso montano tra Parma e Reggio Emilia Diga di Vetto: un "Castello di Carta" da 520 Milioni. Oltre 100 Osservazioni ne bocciano il Percorso Azzardo, i numeri di Parma mettono paura: +51,5 milioni giocati online nel 2024 in città (quasi un miliardo in tutta la provincia). E Zibello è sopra la media nazionale .🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Val d Enza Diga in Val d'Enza, il Dibattito Pubblico al via il 12 dicembre Invaso dell’Enza, a Sorbolo Mezzani presentato il documento di fattibilità Oggi a Sorbolo Mezzani si è svolto il secondo incontro del Dibattito Pubblico sull'invaso dell’Enza, un momento importante per discutere le possibili alternative e le opere complementari nel bacino del torrente. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Val d Enza Argomenti discussi: Val d’Enza, l’Ordine dei Geologi solleva dubbi sul progetto di invaso; Diga di Vetto, la Regione approva la richiesta di finanziamento ma gli ambientalisti lanciano l'allarme; Diga di Vetto, i geologi: Frane attive, acque sotterranee e trasporto solido, servono approfondimenti più estesi; Invaso Enza, i geologi: Studio di fattibilità presenta alcune criticità. VIDEO. Val d’Enza, l’Ordine dei Geologi solleva dubbi sul progetto di invaso Criticità geologiche e idrogeologiche potrebbero compromettere sicurezza, costi e impatti ambientali dell’opera #DigadiVetto #OrdineDeiGeologiEmiliaRomagna #ValDEnza #Infrastrutture # facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.