Diga in Val d' Enza il Dibattito Pubblico al via il 12 dicembre
Coinvolgere attivamente le amministrazioni e tutti gli attori del territorio interessati alla discussione del progetto di realizzazione del nuovo invaso montano in Val d'Enza e delle azioni sinergiche, finalizzato a soddisfare i fabbisogni idrici per i comuni delle province di Reggio Emilia e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
DIGA DI VETTO “Che sia la volta buona? Ieri in Bonifica Parmense si è tenuto un incontro dai contenuti particolarmente interessanti! Alla presenza del Commisario straordinario incaricato per il progetto della Diga di Vetto, Stefano Orlandini, ci è stato illustrato - facebook.com Vai su Facebook
Il commissario straordinario per la diga di Vetto ha presentato il progetto ai rappresentanti delle istituzioni parmensi Vai su X
Il commissario straordinario per la diga di Vetto ha presentato il progetto ai rappresentanti delle istituzioni parmensi - I contenuti del Docfap (Documento di fattibilità delle alternative progettuali) del progetto dell’invaso in Val d’Enza, l’iter procedurale di avanzamento, le azioni sinergiche integrate e le prospetti ... Da gazzettadiparma.it
Diga di Vetto: progetto e interrogativi sulla copertura dei costi - REGGIO EMILIA – C’è una stima dei costi di realizzazione del maxi invaso e degli interventi complementari: 519 milioni di euro. Segnala reggionline.com
Invaso in val d’Enza: inizia il confronto. VIDEO - REGGIO EMILIA – Il cronoprogramma per la diga di Vetto è tracciato: finito l’iter progettuale nel luglio 2027, si ipotizzano quattro anni per la realizzazione dell’opera. Segnala reggionline.com
Diga di Vetto, la voce della comunità - Durante l’incontro con il Commissario Orlandini, il dibattito si è concentrato soprattutto sulle conseguenze della diga nella gestione delle piene ... Da redacon.it
"Necessità di infrastrutture in Val d’Enza" - Da gestire’, organizzato dal Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale col patrocinio dell’ordine ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Diga di Vetto, presentato il progetto dell'invaso sul torrente Enza - Il commissario Orlandini: "Scopo principale sarà l'uso irriguo, ma servirà anche per l'approvvigionamento idrico delle città" ... Segnala rainews.it