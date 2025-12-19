Invaso dell’Enza a Sorbolo Mezzani presentato il documento di fattibilità

Oggi a Sorbolo Mezzani si è svolto il secondo incontro del Dibattito Pubblico sull'invaso dell’Enza, un momento importante per discutere le possibili alternative e le opere complementari nel bacino del torrente. Un’occasione di confronto tra cittadini, esperti e amministratori per valutare le soluzioni più sostenibili e condivise per il territorio.

Si è svolto oggi pomeriggio, nel Comune di Sorbolo Mezzani, il secondo incontro del Dibattito Pubblico sulle alternative di invaso e sulle opere sinergiche del bacino del torrente Enza. Durante l’appuntamento è stato presentato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, passaggio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

