Invaso dell’Enza a Sorbolo Mezzani presentato il documento di fattibilità

Oggi a Sorbolo Mezzani si è svolto il secondo incontro del Dibattito Pubblico sull'invaso dell’Enza, un momento importante per discutere le possibili alternative e le opere complementari nel bacino del torrente. Un’occasione di confronto tra cittadini, esperti e amministratori per valutare le soluzioni più sostenibili e condivise per il territorio.

