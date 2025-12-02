Il progetto della Paladina-Sedrina va ripensato Depositata interrogazione parlamentare

AVS ed Europa Verde Bergamo annunciano la presentazione di un’interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati, a firma del deputato bergamasco AVS Devis Dori, indirizzata al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con riferimento al progetto stradale Paladina-Sedrina, terzo lotto della Tangenziale Sud di Bergamo. Il progetto prevede un tracciato di 6,5 km — di cui quasi 5 km in galleria e oltre 1,5 km in trincea — interamente all’interno del Parco dei Colli, toccando anche la Valle del Giongo, area di elevata sensibilità ecologica e Zona Speciale di Conservazione (Natura 2000). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

