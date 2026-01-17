Sostegno alle imprese siciliane e dazi Schifani incontra il ministro Tajani

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha incontrato questa mattina a Palazzo d’Orléans il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L’incontro ha avuto come tema principale il sostegno alle imprese siciliane e le questioni legate ai dazi commerciali, evidenziando l’attenzione verso lo sviluppo economico dell’isola e le relazioni istituzionali a livello nazionale.

Nel corso della visita istituzionale è stato affrontato il tema dell'attualità politica internazionale e, in particolare, quello dei dazi doganali e dei possibili riflessi sul sistema produttivo e sull'export siciliano. Tajani e Schifani hanno definito i termini dell'accordo che a breve il Ministero - attraverso la rete degli istituti del Sistema Italia all'estero - firmerà con la Regione per rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese siciliane. L'intesa prevede un coordinamento per sostenere export, investimenti e promozione del patrimonio culturale e creativo dell'Isola, offrendo alle aziende strumenti concreti per competere sui mercati internazionali.

