Potenza-Crotone quarti di finale Coppa Italia Serie C 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Il match tra Potenza e Crotone, valido per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2025/2026, rappresenta un importante appuntamento per entrambe le squadre. I padroni di casa, in un momento positivo, cercano continuità contro un avversario in calo, in una sfida che promette emozioni e spettacolo. Ecco le probabili formazioni e dove seguire l'incontro.
Gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia Serie C 20252026. I padroni di casa, reduci da un periodo esaltante, non vogliono fermarsi ed imporsi contro un avversario in fase calante. Potenza-Crotone si giocherà mercoledì 10 dicembre 2025 alle ore ore 18 presso lo stadio Viviani. POTENZA-CROTONE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I potentini sono.in ottima forma: da un mese, solo una sconfitta poi tre vittorie consecutive, di cui una in Coppa Italia. Il momento è decisamente positivo, tanto che la squadra di si ritrova in piena zona play-off con 24 punti. I calabresi, invece, non stanno rispettando le attese. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Un nuovo appuntamento da non perdere con Turnover questa sera alle 22:30. La vigilia della Coppa Italia nel match tra il Potenza e il Crotone, il focus sulle dichiarazioni di Buscè che fanno discutere a Cosenza, e la vittoria pesante del Catanzaro al Braglia c - facebook.com Vai su Facebook
Coppa Italia, Potenza-Crotone: arbitra Ursini - Crotone, match valevole per i Quarti di Finale della Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia, in programma mercoledì alle ore 18 allo Stadio Viviani, sarà diretto da Cristiano Ursini, arbitr ... Segnala fccrotone.it
