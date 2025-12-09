San Siro si ferma per le Olimpiadi | ecco dove giocherà l’Inter il quarto di Coppa Italia

A causa delle Olimpiadi, lo Stadio San Siro sarà temporaneamente indisponibile, costringendo l’Inter a cercare una nuova sede per il quarto di finale di Coppa Italia. La partita, che vedrà i nerazzurri affrontare Roma o Torino, richiede soluzioni alternative per garantire lo svolgimento dell’incontro. Ecco le possibili opzioni per la trasferta dei nerazzurri.

Inter News 24 Con San Siro che si ferma a causa delle Olimpiadi, ecco dove potrebbe giocare l'Inter il quarto di finale di Coppa Italia in programma con Roma o Torino. L'inizio del 2026 vedrà lo stadio Giuseppe Meazza, noto come San Siro, chiudere temporaneamente i battenti al calcio giocato. L'impianto sarà infatti il prestigioso teatro della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, in programma il 6 febbraio, obbligando sia l' Inter che il Milan a cercare sedi alternative per i rispettivi impegni agonistici. La soluzione a chilometro zero dei nerazzurri. Mentre i cugini rossoneri, guidati dal tecnico esperto Massimiliano Allegri, stanno pianificando una trasferta transoceanica in Australia per disputare il turno di campionato contro il Como, i nerazzurri sono orientati verso una soluzione logistica a chilometro zero per il loro quarto di finale di Coppa Italia.