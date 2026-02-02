Inter e Juventus in fuga la domenica che cambia il campionato

L’Inter batte facilmente la Cremonese e si prende la testa della classifica. La Juventus, invece, vince a Parma e si allontana dal Napoli, puntando alla zona Champions. Questa domenica cambia le carte in tavola, con due grandi che allungano sulla concorrenza e sembrano pronte a giocarsi le ultime chance per il titolo e i piazzamenti europei.

La Serie A prosegue il suo cammino nella 23ª giornata, la più diluita della stagione, con Inter e Juventus che vincono senza affanni rispettivamente a Cremona e Parma, rafforzando ambizioni diverse ma complementari: scudetto per i nerazzurri, zona Champions per i bianconeri. Il turno, iniziato venerdì e destinato a chiudersi lunedì, porta però con sé anche scelte drastiche: Alberto Gilardino è stato sollevato dall’incarico al Pisa, mentre a Verona la posizione di Paolo Zanetti appare ormai compromessa. A Torino, invece, il successo di misura sul Lecce concede ossigeno e tempo a Marco Baroni. La Juve accelera a Parma: gol, numeri e segnali.🔗 Leggi su Como1907news.com

Una domenica ricca di sorprese ha rivoluzionato la classifica di Serie A, con la Juventus in rimonta e il Napoli in crisi.

