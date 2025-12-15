La rinascita della Juventus e il crollo del Napoli | cosa ha detto la domenica pazza del campionato

Una domenica ricca di sorprese ha rivoluzionato la classifica di Serie A, con la Juventus in rimonta e il Napoli in crisi. L’Inter vola in testa, ma la situazione rimane incerta e piena di dubbi. Ecco cosa è successo nel weekend che ha scosso il campionato italiano.

L’Inter sale sull’aereo per l’Arabia Saudita in testa da sola alla classifica, ma non è detto che sia una cosa seria. Il campionato non ha ancora espresso valori definiti nella parte alta e la giornata delle sorprese e delle trappole scattate, in cui Milan e Napoli hanno lasciato sul terreno punti pesanti, ha solo disegnato una graduatoria temporanea diversa e non anticipato un verdetto. Basta pensare che, calcolatrice alla mano, la proiezione a fine stagione dell’attuale capolista sarebbe di 83 punti che possono bastare – ma anche no – per cucirsi il tricolore sul petto. Dunque, bisogna aspettare conferme e non accadrà a breve visto che la trasferta della Supercoppa italiana costringerà a convivere con quattro asterischi da qui alla metà di gennaio. Panorama.it

IL NAPOLI E' IN CROLLO VERTICALE; LA JUVENTUS HA IL MORALE ALLE STELLE! IL FOCUS SU NAPOLI-JUVENTUS

