Napoli Juventus 2-1 Hojlund firma la fuga | Conte primo cosa cambia a livello di classifica per i nerazzurri

Inter News 24 Napoli Juventus, doppietta di Hojlund al Maradona e primo posto per la squadra di Conte: battuta la formazione di Spalletti. Con una vittoria pesantissima al Maradona, il Napoli di Antonio Conte si prende il primo posto in classifica battendo 2-1 la Juventus di Luciano Spalletti. In attesa del posticipo tra Torino e Milan, gli azzurri salgono a quota 31 punti, mentre l’ Inter resta seconda a una sola lunghezza dalla vetta. La partita si mette subito sui binari giusti per i partenopei. Dopo appena sette minuti, il Napoli passa in vantaggio grazie a Rasmus Hojlund: decisivo l’assist di David Neres, che salta con qualità Lloyd Kelly e Teun Koopmeiners sulla destra prima di servire il centravanti danese. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Juventus 2-1, Hojlund firma la fuga: Conte primo, cosa cambia a livello di classifica per i nerazzurri

