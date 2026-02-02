Intelligenza artificiale | Solo il 33% di italiani si sente competente

La maggior parte degli italiani si sente ancora impreparata di fronte all’intelligenza artificiale. Solo un terzo delle persone si ritiene competente, mentre il resto fatica a capire come usarla o cosa possa fare nella vita quotidiana e al lavoro. La tecnologia ormai è ovunque, ma molti preferiscono restare ai margini o usare le funzioni di base senza approfondire.

L’INTELLIGENZA artificiale non è più riservata solo agli esperti o all’interno dei dispositivi senza che neanche ce ne accorgiamo, ma è a portata di tutti, possiamo usarla attivamente sui nostri computer e smartphone, nelle attività private e lavorative. Eppure solo il 33% degli italiani si sente competente in materia. A dirlo l’indagine Altroconsumo che si è chiesta quanto è percepita l’Ia nei vari aspetti della propria vita, cosa è cambiato rispetto al passato e quanto viene usata oggi; ai 2mila italiani che hanno risposto abbiamo chiesto inoltre quale impatto sta avendo l’Ia sulla loro vita, quanta fiducia nutrono nel modo in cui viene usata e nelle conseguenze future (indagine svolta a settembre 2025 tramite questionario online inviato a un campione rappresentativo degli utenti internet di 18-74 anni; è stata condotta anche in altri nove Paesi europei nell’ambito del progetto Cep, un’iniziativa lanciata da Euroconsumers e Google per aiutare i consumatori a comprendere meglio i propri diritti e a fare scelte consapevoli nel mondo digitale). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

