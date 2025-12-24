Solo il 34% degli insegnanti italiani preparato a insegnare intelligenza artificiale Report GoStudent 2025
Il report GoStudent sul futuro dell'istruzione ha rilevato un divario crescente tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e la preparazione offerta dal sistema scolastico italiano. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Il 72% degli studenti delle superiori usa l’intelligenza artificiale. La stessa percentuale la ritiene competenza fondamentale per il futuro. Solo il 34% ha docenti che la utilizzano. Rapporto CENSIS
Leggi anche: Lavoro ti detesto: il 54% degli italiani è stanco e demotivato. E pesa l'Intelligenza artificiale
Edoardo Prati provoca gli insegnanti italiani "Scusatemi, voi sapete quanto io sia un difensore della categoria degli insegnanti e delle loro condizioni tremende in Italia, ma questo no. Se tu insegni imburberito, come puoi aspettarti che uno studente dica 'Vogli - facebook.com facebook
