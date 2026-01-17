Digitalizzazione dei processi scolastici iscrizioni pratiche e richieste | il Comune di Genova introduce automazione e intelligenza artificiale

Il Comune di Genova avvia un percorso di digitalizzazione dei processi scolastici, semplificando iscrizioni, pratiche e richieste tramite l’uso di automazione e intelligenza artificiale. Questa iniziativa mira a rendere più efficiente e accessibile il settore, riducendo i tempi e migliorando l’esperienza di studenti, famiglie e personale scolastico. La trasformazione digitale è ormai una realtà concreta, contribuendo a modernizzare il sistema educativo cittadino.

La digitalizzazione non è più un orizzonte distante: a Genova è già in atto e riguarda da vicino anche il settore scolastico. Il Comune ha avviato l'adozione di una nuova piattaforma per la gestione dei processi automatizzati, con il supporto dell'intelligenza artificiale. L'obiettivo è alleggerire le pratiche, semplificare l'accesso ai servizi e ridurre i tempi di gestione. L'intervento coinvolge direttamente anche le attività legate alla scuola. Le operazioni amministrative che riguardano iscrizioni, richieste e gestione delle pratiche potranno essere gestite in modo più snello, con sistemi integrati e flussi digitali strutturati.

HR: l’Italia è il Paese leader nella digitalizzazione dei processi - L’Italia risulta essere attualmente il Paese leader nei processi di digitalizzazione delle risorse umane; infatti, più della metà delle aziende europee e in particolare quelle italiane (61%) si sta ... 01net.it

Iscrizioni al nuovo anno scolastico al via dell’otto gennaio: c’è tempo fino a fine mese - A gennaio torna infatti il consueto appuntamento con le iscrizioni scolastiche al primo anno di ciascun ... tgcom24.mediaset.it

SATO investe nella #digitalizzazione dei processi logistici rafforzando il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni digitali per l’ #identificazione automatica, la tracciabilità e l’ottimizzazione dei flussi operativi. Leggi di più x.com

Italgalvano accelera i processi produttivi grazie alla piattaforma Infor 4.0! Italgalvano è un’eccellenza italiana specializzata nei trattamenti galvanici, fondata nel 1980 e oggi parte del Gruppo Technic. Grazie ad un progetto di digitalizzazione Infor 4.0 ha miglior - facebook.com facebook

