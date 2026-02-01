Pasta infestata da insetti | sequestri e multe per quasi 10mila euro

La scoperta arriva in un supermercato della Bassa Reggiana, dove i Carabinieri del Nas di Parma hanno sequestrato diverse confezioni di pasta secca contaminate da insetti. Durante un’ispezione, sono stati trovati numerosi prodotti infestati dai punteruoli della pasta, e per questo sono state elevate multe per quasi 10mila euro.

I Carabinieri del Nas di Parma scoprono confezioni contaminate da punteruoli della pasta. Smaltiti oltre 6.700 chili di prodotti e sanzionato il titolare In totale, il provvedimento ha riguardato 4.379 chilogrammi di prodotto per un valore commerciale di circa 7mila euro. A questi si sono aggiunti 2.368 chilogrammi di altre confezioni di pasta e riso, smaltiti in via precauzionale. Tutta la merce è stata distrutta per motivi di sicurezza alimentare. Al legale rappresentante del supermercato sono state inoltre comminate sanzioni per 9.746 euro. L'operazione testimonia l'attenzione delle autorità nel garantire la sicurezza dei prodotti alimentari e la tutela dei consumatori.

