Calcio | ‘offese a Oriali’ per Allegri multa da 10mila euro

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Una multa da 10.000 euro: è quanto ha deciso il Giudice sportivo della Serie A nei confronti di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a seguito della semifinale di Supercoppa persa col Napoli. Allegri, secondo la denuncia del club partenopeo, aveva offeso Lele Oriali, collaboratore di Conte. Per il giudice, Gerardo Mastrandrea, Allegri – da quanto rilevato dagli ispettori della procura federale – ha “ assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive”.   Sono stati designati gli arbitri per la Finale di Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.itImmagine generica

