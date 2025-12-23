Il 22 dicembre 2025, l’Inps ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per 26 assistenti tecnici, riservato a candidati in possesso di diploma di scuola superiore. La selezione mira a individuare professionisti qualificati da inserire nel proprio organico. In questa guida, sono illustrati i requisiti richiesti e le modalità di presentazione della domanda, offrendo tutte le informazioni utili per partecipare al concorso.

Nella giornata del 22 dicembre 2025, l’Inps ha pubblicato un nuovo bando di concorso pubblico per reperire 26 assistenti tecnici in possesso di diploma di scuola superiore. La selezione prevede le immissioni dei vincitori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei ruoli del personale dell’istituto di previdenza. I posti da ricoprire si trovano in tutta Italia. Ecco, quindi, quali sono i requisiti essenziali per prendere parte alla selezione, in che modo occorre inviare la domanda di candidatura e in cosa consistono le prove considerando che il concorso dell’Inps è per titoli ed esami. Inps, nuovo bando concorso 2025: quali sono i posti?. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Inps, nuovo bando di concorso 2025 per 26 assistenti tecnici con diploma: requisiti e domanda

