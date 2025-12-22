L’Inps sta per assumere circa 4.800 nuovi dipendenti grazie a concorsi e procedure di mobilità già bandite e attualmente in corso. L’Istituto mette in campo un piano di reclutamento articolato, destinato a incidere in modo significativo sulla capacità operativa delle strutture centrali e territoriali e sulla qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese. In questo senso sono state deliberate una serie di procedure concorsuali che consentiranno l’ assunzione di circa 2.200 nuove unità di personale, distribuite su diversi profili professionali, cui si aggiungono ulteriori circa 2.600 assunzioni derivanti da procedure già avviate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Inps assume 4.800 nuovi dipendenti tra funzionari, medici e assistenti informatici

Leggi anche: Mobilità tra enti, il Comune di Piacenza cerca due Funzionari Assistenti sociali

Leggi anche: Stabilizzati 35 assistenti tecnici informatici dell'Asp, Capodieci: "Continua processo di modernizzazione"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Inps assume 4.800 nuovi dipendenti tra funzionari, medici e assistenti informatici - Prosegue il piano di reclutamento dell’Inps per rafforzare l’organico dell’Istituto con l’ingresso di circa 4. quifinanza.it