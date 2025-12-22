Inps assume 4.800 nuovi dipendenti tra funzionari medici e assistenti informatici
L’Inps sta per assumere circa 4.800 nuovi dipendenti grazie a concorsi e procedure di mobilità già bandite e attualmente in corso. L’Istituto mette in campo un piano di reclutamento articolato, destinato a incidere in modo significativo sulla capacità operativa delle strutture centrali e territoriali e sulla qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese. In questo senso sono state deliberate una serie di procedure concorsuali che consentiranno l’ assunzione di circa 2.200 nuove unità di personale, distribuite su diversi profili professionali, cui si aggiungono ulteriori circa 2.600 assunzioni derivanti da procedure già avviate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Leggi anche: Mobilità tra enti, il Comune di Piacenza cerca due Funzionari Assistenti sociali
Leggi anche: Stabilizzati 35 assistenti tecnici informatici dell'Asp, Capodieci: "Continua processo di modernizzazione"
Inps assume 4.800 nuovi dipendenti tra funzionari, medici e assistenti informatici - Prosegue il piano di reclutamento dell’Inps per rafforzare l’organico dell’Istituto con l’ingresso di circa 4. quifinanza.it
All’Inps 4800 nuovi dipendenti tra concorsi, mobilità e stabilizzazioni - 800 nuovi dipendenti, grazie alle procedure concorsuali deliberate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del ... dire.it
Bonus nuovi nati da 1000 euro: ecco i pagamenti dell’Inps - Diversi i canali attraverso cui è possibile, dal 17 aprile scorso, trasmettere la domanda: sul portale e sull'app mobile dell'Inps, tramite Contact center multicanale o rivolgendosi agli Istituti di ... ilmattino.it
Concorsi, l’Inps assume 336 informatici anche con diploma. - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.