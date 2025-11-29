Milan si ferma Fofana | cosa filtra sull' infortunio quante partite può saltare
2025-11-29 21:24:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Problema all’inguine, dopo una ripartenza di una cinquantina di metri, per il centrocampista francese Nuovo problema fisico in casa Milan dopo lo stop di Christian Pulisic alla vigilia della partita contro la Lazio. Al minuto 61?, al termine di una galoppata in solitaria conclusa con un passaggio fallito goffamente, Youssouf Fofana ha avvertito un fastidio all’altezza dell’inguine e ha dovuto chiedere il cambio al tecnico rossonero Massimiliano Allegri. LA DINAMICA. Dopo una progressione palla al piede di una cinquantina di metri, il centrocampista francese ha cercato di allargare il pallone alla sua destra, ma ha mancato clamorosamente l’impatto sfiorandola invece con l’altro piede. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il #Milan sogna lo scudetto, #Modric non si ferma mai: nessuno come lui in Europa. Il croato nelle prime dodici giornate di campionato è sempre partito dall'inizio e nelle ultime undici ha giocato 90 minuti. Un quarantenne così nei cinque tornei top d'Europa no Vai su X
Tegola pesante per il Milan alla vigilia di Milan-Lazio: Christian Pulisic si ferma per infortunio e rischia di saltare più partite del previsto. Situazione in evoluzione a Milanello. Leggi di più nei commenti o sul sito? #MilanLazio #Pulisic #Allegri #Seri - facebook.com Vai su Facebook
Milan, si ferma Fofana: cosa filtra sull'infortunio, quante partite può saltare - Problema all'inguine, dopo una ripartenza di una cinquantina di metri, per il centrocampista francese ... Segnala msn.com
FLASH | Infortunio Fofana, ko e cambio forzato in Milan-Lazio 13^ giornata - Lazio della 13^ giornata, Allegri è stato costretto ad effettuare una ... Secondo fantamaster.it
Udinese-Milan 0-3, super Pulisic e Fofana: Allegri ruggisce - Milano, 20 settembre 2025 – Tre vittorie di fila, senza prendere gol: non succedeva dal lontano febbraio 2023. ilgiorno.it scrive