Milan si ferma Fofana | cosa filtra sull' infortunio quante partite può saltare

2025-11-29 21:24:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l'ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Problema all'inguine, dopo una ripartenza di una cinquantina di metri, per il centrocampista francese Nuovo problema fisico in casa Milan dopo lo stop di Christian Pulisic alla vigilia della partita contro la Lazio. Al minuto 61?, al termine di una galoppata in solitaria conclusa con un passaggio fallito goffamente, Youssouf Fofana ha avvertito un fastidio all'altezza dell'inguine e ha dovuto chiedere il cambio al tecnico rossonero Massimiliano Allegri. LA DINAMICA. Dopo una progressione palla al piede di una cinquantina di metri, il centrocampista francese ha cercato di allargare il pallone alla sua destra, ma ha mancato clamorosamente l'impatto sfiorandola invece con l'altro piede.