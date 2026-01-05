Appiano Gentile Inter | Chivu recupera Bonny Migliorano le condizioni di Darmian e Diouf

Appiano Gentile, 24 ottobre 2023 – L’Inter si prepara alla prossima sfida con buone notizie sul fronte infortuni. Chivu ha recuperato Bonny, mentre le condizioni di Darmian e Diouf sono in miglioramento. La squadra monitora attentamente lo stato di salute dei giocatori in vista delle prossime partite. Ecco le ultime novità di formazione e aggiornamenti da Appiano Gentile, con focus su infortunati, tempi di recupero e diffidati.

L'Inter di Cristian Chivu torna immediatamente in campo per preparare la delicata trasferta contro il Parma. Nonostante l'assenza confermata del lungodegente Denzel Dumfries, il clima in casa nerazzurra è di grande fiducia grazie al progressivo svuotamento dell'infermeria.

Inter, Chivu: "Partita contro una squadra difficile" - L'Inter domani sera ospita il Bologna nel posticipo domenicale della diciottesima giornata di Serie A. tuttomercatoweb.com

Chivu recupera un titolarissimo: ritorno immediato - Francesco Acerbi, infatti, è tornato ad allenarsi con i compagni e ha smaltito il problema muscolare che lo aveva tenu ... passioneinter.com

