L'infermeria dell'Inter si aggiorna con le ultime novità sui giocatori infortunati: l'annuncio della fine del 2025 di Acerbi, le speranze di Calhanoglu di tornare in campo e gli aggiornamenti su Dumfries. Ecco il quadro attuale sulla situazione degli infortunati in casa nerazzurra.

Inter News 24 Infortunati Inter: il 2025 di Acerbi è finito, Calhanoglu spera ancora mentre Dumfries. Il punto sull’infermeria di Appiano Gentile. Dopo la battaglia di Champions League contro il Liverpool, l’umore in casa Inter è agrodolce. Se la prestazione ha lasciato strascichi, è l’infermeria a preoccupare maggiormente lo staff tecnico e la tifoseria. La sfida contro i Reds ha presentato un conto salato, riconsegnando una lista infortunati pericolosamente affollata. Oggi è il giorno della verità: Francesco Acerbi e Hakan Calhanoglu sono attesi all’Istituto Humanitas di Rozzano per gli esami strumentali decisivi che definiranno il loro futuro a breve termine. 🔗 Leggi su Internews24.com