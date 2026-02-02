Tutti negativi i test effettuati sui proprietari dell’allevamento di San Giuliano Terme colpito dall’aviaria

I test sui proprietari dell’allevamento di San Giuliano Terme sono usciti tutti negativi. Le autorità continueranno a monitorare la situazione nei prossimi giorni, anche se il rischio di contagio dagli animali agli esseri umani resta molto basso. Nessuno ha mostrato sintomi o evidenze di infezione, e l’attenzione resta alta per evitare eventuali complicazioni.

SAN GIULIANO TERME – Sono tutti negativi i test effettuati sui proprietari dell’allevamento di San Giuliano Terme colpito dal virus dell’aviaria, i controlli continueranno anche nei prossimi giorni anche se le probabilità che il virus sia passato dagli animali agli umani sono infinitesimali. “ Non abbiamo riscontrato altri contagi negli allevamenti che si trovano in un raggio di 10 chilometri – sottolinea il responsabile dei servizi veterinari della zona pisana, Massimo Boschi – ricordo inoltre che le uova e la carne sono stati consumanti all’interno dell’allevamento e quindi la percentuale di contagio si abbassa ulteriormente”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su San Giuliano Terme

Un focolaio di influenza aviaria è stato scoperto in un piccolo allevamento di San Giuliano Terme.

Nella frazione di San Giuliano Terme sono stati abbattuti polli e galline dopo che è stato scoperto un focolaio di influenza aviaria.

Ultime notizie su San Giuliano Terme

