Infantino difende la Russia | Esclusione dalla Coppa del Mondo ha generato rancore la decisione va rivalutata

Gianni Infantino torna a parlare dell’esclusione della Russia dalla Coppa del Mondo. Il presidente della Fifa sostiene che quella decisione, presa nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina, abbia generato rancore e andrebbe rivalutata. Per ora, non ci sono piani concreti per modificare la posizione ufficiale, ma le sue parole riaccendono il dibattito sulla questione.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dichiarato che l’esclusione della Russia dalle competizioni internazionali di calcio, decisa nel 2022 dopo l’invasione dell’Ucraina, rappresenta una scelta da rivedere. L’affermazione è stata rilasciata in un’intervista a News, in cui Infantino ha sottolineato come tale decisione abbia generato rancore anziché promuovere la pace. Secondo il numero uno del calcio mondiale, il divieto non ha prodotto risultati concreti, ma ha alimentato frustrazione tra i tifosi e le comunità sportive russe, senza incidere sulle dinamiche politiche globali. Il presidente ha spiegato che il calcio, in quanto sport universale, dovrebbe rimanere uno spazio di incontro e dialogo, anche in tempi di conflitto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

