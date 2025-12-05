Sepp Blatter contro Infantino | Non ha rispetto La Coppa del Mondo secondo me è alla Casa Bianca

Sepp Blatter, ex presidente della FIFA, ha tuonato contro il suo successore Gianni Infantino. Blatter ha usato parole durissime, in particolare per il rapporto tra Infantino e Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sepp Blatter contro Infantino: “Non ha rispetto. La Coppa del Mondo secondo me è alla Casa Bianca” - Sepp Blatter, ex presidente della FIFA, ha tuonato contro il suo successore Gianni Infantino. Scrive fanpage.it

Blatter: «Non so se il mio successore alla Fifa sia Infantino, o Trump. Forse la Coppa del Mondo è già alla Casa Bianca» - L'ex presidente della Fifa caduto in disgrazia non nomina Infantino: "Ha dato il calcio mondiale ai politici, è la fine" ... Secondo ilnapolista.it

Blatter: 'Il Qatar ha pagato tangenti per avere i Mondiali? Tutto è possibile. Su Infantino e l'accordo Platini-Sarkozy...' - L’ex presidente della Fifa, Sepp Blatter, parla in un documentario in uscita prossimamente su Discovery+, di cui Repubblica dà alcune anticipazioni. Riporta calciomercato.com

Blatter non risponde alle domande della FIFA: "Infantino non mi risponde dal 2016..." - "Divertente" siparietto a Bellinzona, nel secondo giorno di processo a Sepp Blatter e Michel Platini, accusati di frode per un pagamento di due milioni di franchi, versati dalla FIFA a Platini nel ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

FIFA: “Sepp Blatter usava stanza in monastero per trattative private”/ Lui: “Vendetta surreale” - La FIFA presenta un dossier contro Sepp Blatter: "Usava una stanza segreta in un monastero per delle trattative private", ma il Tribunale archivia il caso La FIFA ha accusato l’ex presidente Sepp ... Lo riporta ilsussidiario.net

Blatter torna alla carica: "L'Iran doveva essere escluso. Infantino non ha avuto coraggio" - Torna a parlare Sepp Blatter: l'ex presidente della FIFA ha rilasciato alcune dichiarazioni a Blick, assicurando che se fosse stato ancora in ... Secondo tuttomercatoweb.com