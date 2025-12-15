Scontro tra auto e scooter | morto un 16enne Stava andando a scuola

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Pozzuoli, coinvolgendo un'auto e uno scooter. Un ragazzo di 16 anni, che stava andando a scuola, ha perso la vita nell'impatto. L'incidente è avvenuto in via Fasano e le cause sono ancora da chiarire.

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Pozzuoli. In via Fasano, un'autombile e un motorino con a bordo due ragazzi sono entrati in collisione per cause da accertare. L'impatto violento ha sbalzato i due ragazzi, che si stavano recando a scuola, per diversi metri, cadendo.

