Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla Statale 131, vicino a Santa Cristina, nel Comune di Paulilatino. Un’auto si è scontrata violentemente, causando il blocco totale del traffico. Sul posto sono arrivati i soccorritori e un’eliambulanza, con il medico che si è calato dall’elicottero per aiutare i feriti. La scena è stata di grande tensione, con i mezzi di emergenza che lavoravano senza sosta per estrarre e soccorrere le persone coinvolte. La strada rimane chiusa, e si formano code chilometric

Una mattinata di ordinaria percorrenza sulla Statale 131 si è trasformata in uno scenario di emergenza estrema a causa di un grave incidente stradale verificatosi all’altezza di Santa Cristina, nel territorio di Paulilatino. Un’automobile che viaggiava in direzione Cagliari, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, è sfuggita al controllo del conducente finendo per schiantarsi violentemente contro la massicciata situata sul margine destro della carreggiata. L’impatto è stato devastante e ha coinvolto due persone, un uomo e una donna, rimasti intrappolati tra le lamiere del veicolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente spaventoso in Italia, il medico si cala dall’elicottero. Scena tremenda, traffico in tilt

