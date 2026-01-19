Indagini su un incidente in viale Strasburgo | Un' auto ha travolto una moto ed è fuggita

La polizia municipale sta conducendo indagini su un incidente avvenuto venerdì mattina in viale Strasburgo, dove un’auto ha travolto una moto e poi è fuggita. L’evento sta attirando l’attenzione delle autorità, che cercano di identificare il veicolo coinvolto e il conducente. Le indagini mirano a chiarire le responsabilità e a ricostruire con precisione quanto accaduto in quella zona.

L'incidente è avvenuto sul rettilineo, i treni viaggiavano "sotto i 250 Km/h" dicono i responsabili: 39 morti e 122 feriti in Andalusia. Il bilancio e le indagini - facebook.com facebook

Indagini in corso per ricostruire le dinamiche del grave incidente avvenuto ieri sera a Roma: 3 morti, una quarta persona è ricoverata ma non è in pericolo di vita. Le vittime sono marito e moglie di 70 e 63 anni e un 37enne che viaggiava sull'altra vettura x.com

