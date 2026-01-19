Indagini su un incidente in viale Strasburgo | Un' auto ha travolto una moto ed è fuggita

La polizia municipale sta conducendo indagini su un incidente avvenuto venerdì mattina in viale Strasburgo, dove un’auto ha travolto una moto e poi è fuggita. L’evento sta attirando l’attenzione delle autorità, che cercano di identificare il veicolo coinvolto e il conducente. Le indagini mirano a chiarire le responsabilità e a ricostruire con precisione quanto accaduto in quella zona.

La polizia municipale indaga sull'eventuale coinvolgimento di un pirata della strada in un incidente avvenuto nelle prime ore di venerdì scorso (16 gennaio) in viale Strasburgo. Gli agenti dell'Infortunistica sono intervenuti attorno all'una nei pressi del semaforo che regola il transito nel.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

