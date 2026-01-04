Oltre a via Rigopiano altre cinque auto a fuoco nella notte in via Ciafardini Pettinari | Situazione grave

Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio a Pescara sono state colpite sette auto da incendi, con due veicoli in via Rigopiano e cinque in via Ciafardini. Pettinari ha commentato la situazione come grave, evidenziando la diffusione degli episodi. La serie di incendi rappresenta una preoccupante escalation di eventi che richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza.

Sono sette in tutto le vetture andate a fuoco nella notte fra il 3 e 4 gennaio a Pescara, due in via Rigopiano e 5 in via Ciafardini. A fare il punto della situazione Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo, rispettivamente presidente e consigliere comunale del Movimento "Pettinari per.

