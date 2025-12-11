Inferno di fuoco incendio distrugge un capannone agricolo con attrezzi e mezzi Un lieve ferito

11 dic 2025

Un incendio ha devastato un capannone agricolo a Casone di Dovadola, distruggendo attrezzi e mezzi. L’incendio, scoppiato mercoledì sera intorno alle 20, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Un leggero ferito è stato soccorso sul posto, mentre le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Fiamme in un capannone agricolo a Casone di Dovadola, in via Zangheri. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato mercoledì sera intorno alle 20. L'intervento ha visto impegnati 23 Vigili del Fuoco e 9 automezzi impiegati, giunti da Rocca San Casciano e Forlì. Le fiamme hanno coinvolto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

