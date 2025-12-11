Inferno di fuoco incendio distrugge un capannone agricolo con attrezzi e mezzi Un lieve ferito

Un incendio ha devastato un capannone agricolo a Casone di Dovadola, distruggendo attrezzi e mezzi. L’incendio, scoppiato mercoledì sera intorno alle 20, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Un leggero ferito è stato soccorso sul posto, mentre le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Fiamme in un capannone agricolo a Casone di Dovadola, in via Zangheri. L'allarme alla sala operativa del 115 è scattato mercoledì sera intorno alle 20. L'intervento ha visto impegnati 23 Vigili del Fuoco e 9 automezzi impiegati, giunti da Rocca San Casciano e Forlì. Le fiamme hanno coinvolto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Complimenti al gruppo Fuoco infernale per aver completato L'inferno di Dante al 82% in 60 minuti! L’INFERNO DI DANTE Questa stanza è un luogo di redenzione, dove potrete salvare la vostra anima e proteggervi dalle tentazioni del Diavolo stesso. Attrave - facebook.com Vai su Facebook

Incendio distrugge torri popolari a Hong Kong con decine di morti e centinaia dispersi - Rogo partito dalle impalcature in bambù degli edifici in ristrutturazione, coinvolte sette delle otto torri del complesso Wang Fuk Court ... Lo riporta laregione.ch

Inferno di fuoco in un’azienda agricola: capannone, rotoballe e trattore divorati dalle fiamme - Le fiamme hanno divorato numerose rotoballe custodite in un capannone e un trattore che si trovava n ... Riporta lanuovasardegna.it