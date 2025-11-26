Hong Kong incendio in un complesso residenziale | le fiamme avvolgono i grattacieli

Ecco le immagini del violento incendio che mercoledì 26 novembre è divampato in un grattacielo residenziale di Hong Kong. Tredici persone sono morte e diversi, secondo quanto riportato dalle autorità, sono i feriti. Il rogo è stato classificato come incendio di livello 4, il secondo più grave, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Hong Kong, incendio in un complesso residenziale: le fiamme avvolgono i grattacieli

