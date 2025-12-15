Secondo i dati dell'Arpac, Giugliano risulta carente di centraline di monitoraggio della qualità dell’aria. Le città italiane, negli ultimi giorni dell’anno, stanno analizzando i report sulle condizioni ambientali per valutare eventuali criticità e intervenire in modo mirato.

© Teleclubitalia.it - Dati Arpac sulla qualità dell’aria: a Giugliano mancano centraline di monitoraggio

Le città in questi ultimi giorni dell’anno stanno facendo i conti con i resoconti dell’Arpac sulla qualità dell’aria. E alcuni dati costringono le amministrazioni a correre ai ripari, come accade a Napoli, Aversa o Acerra. Tra i dati più eclatanti con limiti sforati oltre la media ci sono quelli relativi a Napoli nella zona dell’ospedale . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

