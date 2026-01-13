Il coordinamento dei comitati contrari all’ampliamento della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese prosegue la propria mobilitazione, evidenziando il silenzio delle istituzioni rispetto alle preoccupazioni sollevate. Nonostante le discussioni in corso, l’opposizione alla proposta di raddoppio del viadotto rimane ferma, richiamando l’attenzione sulla necessità di un confronto trasparente e condiviso sulle implicazioni ambientali e sociali del progetto.

Non si ferma la mobilitazione del coordinamento dei comitati contrari all’annunciato ampliamento su viadotto della linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese. L’altra sera, al centro sociale La Stalla, altra iniziativa molto partecipata durante la quale si sono avvicendanti gli interventi di Paola Lanzon e Armando Martignani (entrambi referenti dei comitati), dell’ingegnere Giuseppe Alfonso Cassino e dell’avvocato Adriano Travaglia. In particolare, fanno sapere dal coordinamento, Lanzon ha richiamato l’attenzione sul "silenzio delle istituzioni", evidenziando come "l’assenza di informazione e confronto possa derivare da diversi fattori: per alcuni Comuni, dalle dinamiche di una fase già elettorale, che tende ad allontanare i temi complessi e spinosi; per altri, da precise indicazioni politiche mirate a mantenere basso il profilo della discussione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raddoppio della ferrovia: "Silenzio delle istituzioni"

